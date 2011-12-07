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В Татарстане 12 августа стартует последняя смена образовательного форума «Сэлэт»

Смена пройдет на территории Билярского музея-заповедника в Алексеевском районе.

В Татарстане 12 августа стартует последняя смена IX Международного молодежного образовательного форума «Сэлэт» JUNIOR SKILLS BILER FORUM, сообщают организаторы.

«В целях недопущения рисков завоза и распространения коронавирусной инфекции (СОVID-19) в Республике Татарстан вводится строгий запрет на посещение территории форума гостями», — уточняется в сообщении.

Напомним, идея форума «Сэлэт» заключается в том, чтобы создать развивающую среду для объединения молодежи, увлеченной интеллектуальным творчеством, заинтересованной в духовном и культурном обогащении. Форум позволяет молодым людям обмениваться опытом и идеями в сфере образовательных и IT-технологий, а также развивает у участников личностные и профессиональные качества.

Смена пройдет на территории Билярского музея-заповедника в Алексеевском районе.



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