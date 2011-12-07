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В Татарстане начальника колонии посадили под домашний арест

Расследование уголовного дела продолжается.

Начальник одной из колонии УФСИН РФ по РТ решил наладить бизнес – продажа осужденным сотовых телефонов. Договорившись с одним из заключенных, начальник получил от его родственника 100 тысяч рублей.Деньги были платой за пронос на территорию колонии сотовых телефонов и комплектующих к ним.

Но в развитие бизнеса вмешались правоохранительные органы. Следствие установило, что в колонию 4 раза проносили аппараты мобильной связи – всего 11 телефонов. Бывшему начальнику, который вины своей не признал, предъявлено обвинение в получение взятки. На время следствия ему предстоит быть дома под домашним арестом. Расследование уголовного дела продолжается, сообщается на сайте Следственного комитета РТ.

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