В Татарстане стартовал масштабный проект «Будем здоровы»

Минздрав РТ запустил масштабный информационно-просветительский проект «Будем здоровы». Об этом передает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что инициатива республиканского здравоохранения нацелена на формирование у татарстанцев здоровых привычек и осознанного отношения к своему здоровью. По словам главы ведомства Марата Садыкова, в основе проекта лежит президентская программа Рустама Минниханова, затрагивающая вопросы ЗОЖ, профилактики заболеваний, рационального питания, соблюдения норм гигиены, режима труда и отдыха.

Как рассказал министр, в рамках проекта будет опубликована целая серия информационно-просветительских материалов в СМИ и в официальных аккаунтах соцсетей республики. Также будут транслироваться тематические передачи с экспертами на местном ТВ.

Кроме того, в планах провести акции и классные часы в школах республики совместно с Министерством образования и науки Татарстана.