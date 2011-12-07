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В Татарстане стартовал масштабный проект «Будем здоровы»

Проект нацелен на формирование у жителей республики здоровых привычек и осознанного отношения к своему здоровью.

Минздрав РТ запустил масштабный информационно-просветительский проект «Будем здоровы». Об этом передает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что инициатива республиканского здравоохранения нацелена на формирование у татарстанцев здоровых привычек и осознанного отношения к своему здоровью. По словам главы ведомства Марата Садыкова, в основе проекта лежит президентская программа Рустама Минниханова, затрагивающая вопросы ЗОЖ, профилактики заболеваний, рационального питания, соблюдения норм гигиены, режима труда и отдыха.

Как рассказал министр, в рамках проекта будет опубликована целая серия информационно-просветительских материалов в СМИ и в официальных аккаунтах соцсетей республики. Также будут транслироваться тематические передачи с экспертами на местном ТВ.

Кроме того, в планах провести акции и классные часы в школах республики совместно с Министерством образования и науки Татарстана. 

КВ
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