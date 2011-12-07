В Татарстане выявили 28 новых случаев заражения коронавирусом

В Татарстане за сутки выявили 28 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

«Все случаи контактные. 5 человек госпитализированы, 23 получают лечение на дому», — уточнили в штабе.

11 заболевшим — от 30 до 50 лет, шестерым — от 60 до 70 лет, пятерым — от 50 до 60 лет, двоим — от 18 до 30 лет, двоим — от 70 до 80 лет, одному — нет 18 лет, одному от 80 до 90 лет.

Больше всего новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Казани — 17, в Альметьевском районе — четыре случая, в Набережных Челнах, Бавлинском, Балтасинском, Верхнеуслонском, Елабужском, Заинском, Лаишевском районах — по одному случаю заражения.

По данным на 11 августа в Татарстане подтверждено 5 930 диагнозов COVID-19, выздоровели — 4 774 человек (+24 за сутки) сутки.