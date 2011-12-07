Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В УФАС РТ за полгода 125 раз пожаловались на повышение цен на продукты

В Татарстане в течение первого полугодия 2020 года граждане 125 раз обращались в УФАС РТ по поводу повышения цен на продукты питания.

Об этом сообщили в ходе пресс-конференции заместители руководителя ведомства Андрей Розенталь и Алмаз Яфизов.

Как отметил Андрей Розенталь, значительная часть обращений пришлась на период самоизоляции, вызванной пандемией коронавируса. Так, татарстанцы часто сообщали о значительном росте цен на такие продукты как имбирь и лимон, а также на дефицит медицинских масок.

По итогам проверок УФАС РТ было выдано 10 предостережений, кроме того заведено уголовное дело.

КВ
Лента новостей