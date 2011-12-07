В УФАС РТ за полгода 125 раз пожаловались на повышение цен на продукты

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Об этом сообщили в ходе пресс-конференции заместители руководителя ведомства Андрей Розенталь и Алмаз Яфизов.
Как отметил Андрей Розенталь, значительная часть обращений пришлась на период самоизоляции, вызванной пандемией коронавируса. Так, татарстанцы часто сообщали о значительном росте цен на такие продукты как имбирь и лимон, а также на дефицит медицинских масок.
По итогам проверок УФАС РТ было выдано 10 предостережений, кроме того заведено уголовное дело.