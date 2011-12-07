ВОЗ тестирует три новых препарата от COVID-19

Всемирная организация здравоохранения рассказала о готовящемся испытании сразу трех препаратов, которые потенциально способны бороться с COVID-19. Испытания проводятся на базе международной платформы сотрудничества «Solidarity PLUS», в которой примут участие госпитализированные пациенты с симптомами коронавируса в 600 больницах из 52 странах мира.

Каждый из этих препаратов уже широко используется для лечения других болезней и снижает риск смерти у госпитализированных с коронавирусом пациентов.

«Особо остро сейчас стоит вопрос поиска самых эффективных и доступных средств для борьбы с COVID-19. Мы рады исполнить главную роль в этих общемировых усилиях», — отметил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Все три препарата уже отправлены для тестирования в Финляндию, где подобные испытания разрешены законом, — рассказал норвежский эпидемиолог Джон-Арне Реттинген.