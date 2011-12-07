Жители Татарстана стали чаще выигрывать в лотереи

Жителям Татарстана стало чаще везти в лотереях за последнее полугодие. За это время выигрыши выросли на 50 млн рублей, об этом сообщают РИА новости.

В текущем году лидерство с большим преимуществом удерживает Москва. Там общая сумма выигрышей составила 4 млрд рублей. Татарстан занимает шестое место. Сумма выигрышей в республике за последние полгода оценивается в 415 млн рублей.

Ранее компания-распространитель лотереи «Столото» объявила о розыске жителя Казани, выигравшего 50 млн рублей. Имя выигравшего неизвестно.