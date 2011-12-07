Путешествие в город, где родился Бутлеров и жил Пастернак

Открыть для себя одну из таких жемчужин - город Чистополь – недавно пригласил Национальный музей РТ, организовав для журналистов и всех желающих автобусную экскурсию Казань – Чистополь – Казань.Дорога до Чистополя в 130 километров заняла у нас около двух часов, но время пролетело незаметно - по пути мы любовались живописной природой Татарстана и слушали увлекательный рассказ нашего гида об истории Казани и поселений, встречающихся нам по дороге. Проезжая по автомобильному мосту через Каму, мы восхищались безбрежностью водных просторов. Чистополь же открылся для нас с белоснежного и величественного Никольского собора, возвышающегося на холме и по праву считающегося визитной карточка города.По Чистополю, как по Нью-Йорку. Старинный купеческий город Чистополь ныне музей-заповедник - в городе сохранилось много памятников архитектурного значения середины XIX – начала XX века. И кажется, что в каждом глиняном кирпичике добротных построек кроется какая-то загадка... Что примечательно, и по сей день эти здания, построенные на средства купцов, приносят пользу – в них располагаются музеи, банки, госучреждения, учебные заведения… А заблудиться в городе просто невозможно – параллельно расположенные улицы пересекают перпендикулярные им перекрестки, прямо как в Санкт-Петербурге и Нью-Йорке. Есть в городе и своя Старо-Татарская слобода с ее ярко-зелеными, розовыми, желтыми домами, старинными мечетями. В одном из таких домов – бывшем женском училище-медресе обучалась возлюбленная Габдуллы Тукая – Зайтуна Мавлютова. Талантливые чистопольцы. Из рассказа гида мы узнали, что именно в этом маленьком городке, уютно расположившемся на левом берегу Камы, родились писатель, публицист Гаяз Исхаки, великий химик Александр Бутлеров, известная всему миру композитор София Губайдуллина… А своим званием литературного заповедника Чистополь обязан тому, что в годы войны сюда были эвакуированы многие писатели и поэты, здесь создавали свои произведения Леонид Леонов, Борис Пастернак, Зоя Александрова, Анна Ахматова и др. Чистополь стал приютом и для театральных деятелей, драматургов, художников. Городок на Каме настолько запал им в душу, что многие из них, вернувшись в Москву, стали называть себя московскими чистопольцами. В память о страшных летах войны горит в Чистополе вечный огонь и шумит листвой Аллея славы, по которой мы и совершили променад.Борис Пастернак и местный Кулибин. А еще мы посетили музеи города. Несомненно, местом паломничества многих школьников является мемориальный музей Бориса Пастернака, открывшийся в доме, где писатель жил в эвакуации с 1941 по 1943 годы. Мы побывали в комнате писателя, проникшись воссозданными интерьерами, в которых он трудился над переводом «Ромео и Джульетты» и задумывал роман «Доктор Живаго». Примечательно, что после посещения музея многие уже в автобусе высказали желание перечитать роман. Большую роль сыграл в этом и познавательный эмоциональный рассказ гида. Популярен у туристов и Музей уездного города, основанный в 1921 году и расположенный в бывшем купеческом особняке. Примечательно, что в основу музейных фондов легли личные коллекции любителя-краеведа Александра Константиновича Булича. Здесь мы познакомились с предметами быта, одеждой, украшениями, ремесленными изделиями народов Среднего Поволжья: татар, русских, чувашей. Неподдельный восторг и у маленьких, и у взрослых туристов вызвали изобретения местного Кулибина – два деревянных велосипеда, сделанные крестьянином Николаем Мельниковым из села Чистопольские Выселки в начале ХХ века. Один из них выполнен в форме большого колеса, внутри которого расположены педали и седло. Мы живо представили, сколько зевак собирала процессия, движущаяся с этим велосипедом по улицам города – ведь чтобы привести такой велосипед в движение, несколько людей должны были бежать рядом и крутить колесо! Другой раритет – булгарская кольчуга, найденная пастухом в 1921 году. Кроме того, в музее богатая коллекция останков древних животных - мамонтов, бизонов, носорогов… Город новых скверов и музеев. Успели погулять мы и по Скарятинскому саду, построенному на средства губернатора Николая Скарятина. Сад – излюбленное место городских гуляний, примечателен еще и тем, что недавно в саду появилось место для свадебных церемоний с колоннами, арками и столиками для фуршетов. Есть в парке скамейка влюбленных и скамья примирения. В последнее время в городе появились новые парки и скверы. Так, сквер «Хазинэ» с нарядными крышами беседок в форме тюбетеек плавно переходит в сквер «Умиление» - как свидетельство межнационального согласия русских и татар. …С легкой грустью прощались мы с Чистополем - так не хотелось расставаться с этим милым городком с его неторопливым темпом жизни. Нотку оптимизма придали слова экскурсовода о том, что в городе планируется создание порядка 10 – 15 музеев, например таких как музей воды и музей диссидентства. Значит, нас ждет новое свидание с этим удивительным, богатым историческим прошлым городом на Каме.