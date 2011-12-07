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Сельская дорога в центре

Улица Дзержинского находится в центре Казани, а грязь там после дождя такая, будто в деревне.
Сходил бы туда кто-нибудь из начальства городского, убедился бы, до чего там неприятно гулять.Станислав Николаевич
КВ
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