Форум самозанятых пройдет в Казани 19-20 сентября в Горкинско-Ометьевском лесу

Деловая программа насыщенная. Ожидается ряд стратегических сессий по обсуждению мер государственной поддержки, переходу на особый налоговый режим, взаимодействию с электронными площадками и кредитными организациями.

Помимо деловой программы, будет организована ярмарка и выставка-лекторий, посвященная размещению товаров микропредпринимателей на маркетплейсах. Вживую участниками события станут всего 40 человек. Остальные смогут наблюдать за ходом деловой программы в ходе прямой трансляции в YouTube

В настоящее время оргкомитет продолжает принимать заявки от участников мероприятия. Организаторами события выступили Министерство экономики РТ, мэрия Казани, Фонд поддержки предпринимательства РТ, АНО «Центр поддержки самозанятых», Фонд поддержки развития бизнеса «Фабрика предпринимательства».