Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Семь участников челленджа #МойТатарстан уже стали обладателями новых iPhone 11

Для этого нужно сфотографироваться на своем избирательном участке и выложить фото в социальные сети.

Сегодня в социальных сетях стартовал челлендж #МойТатарстан. В розыгрыше iPhone 11 участвуют каждый час уже более 10 тысяч фотографий. Победителей определят 13 сентября.

Сообщается, что в призовом фонде масштабного республиканского челленджа находится 36 iPhone 11, 7 из них уже достанутся счастливчикам из Зеленодольска, Набережных Челнов, Лениногорска, Бугульмы и Казани. Розыгрыши проходят в прямом эфире каждый час с 8:00 до 20:00 в сообществе фотомарафона #МойТатарстан.

Чтобы побороться за приз достаточно просто сфотографироваться на своем избирательном участке и выложить фото в социальные сети с хэштегом #МойТатарстан. 

КВ
Лента новостей