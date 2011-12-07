В Петропавловском соборе Казани обновят и интерьеры

Монументальный собор с колокольней, воздвигнутый в честь приезда российского императора Петра I в Казань, является сейчас одной из главных достопримечательностей Казани. Построенный в 1723-1726 годах, храм признан объектом культурного наследия федерального значения. Комплексное восстановление собора ведется вот уже на протяжении нескольких лет.

У Петропавловского собора ярко выраженная внешняя наружность, он узнаваем сразу. Например, стены мощного собора украшены очень оригинальной витой лепниной, изображающей грозди винограда – одного з главных символов христианства.

Теперь подошла черед радикально обновить и внутренне убранство старинного храма. Согласно условиям тендера, будущий подрядчик должен будет провести внешние и внутренние ремонтно-реставрационные работы в первом ярусе собора. В перечне предстоящих работ – замена окон, реставрация полов, изразцов и фасада собора. Кроме того, реставраторы реконструируют южный вход в нижний храм Петропавловского собора.

Федеральная «Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» Министерства культуры Российской Федерации объявила тендер на продолжение реставрации храма. Максимальная цена контракта с победителем составляет 70 млн рублей, средства поступят из федерального бюджета. Заявки на участие в тендере принимают до 29 сентября, 6 октября подведут его итоги, сообщает портал RosTender.info.