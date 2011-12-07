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В Татарстане подтверждён 68-й случай смерти от COVID-19

В Альметьевске ЦРБ скончалась 88-летняя женщина.

В Татарстане подтвердился еще один случай смерти от коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб.

«Всего в республике зафиксировано 68 случаев смерти от COVID-19», — отметили в штабе.

В Альметьевске ЦРБ скончалась 88-летняя женщина. Пациентка была доставлена в инфекционное отделение больницы с внебольничной двусторонней полисегментарной пневмонией. Состояние ухудшалось в связи с обострением сердечно-сосудистых заболеваний.

Причина смерти установлена в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

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