В Татарстане зарегистрировали 26 новых случаев заражения COVID-19

В Татарстане за сутки выявили 26 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией.

«Из них 2 — завозные, 24 — контактные. 5 человек госпитализировано, 21 получает лечение на дому», — уточняется в сообщении штаба.

12 заболевшим — от 30 до 50 лет, пятерым — от 50 до 60 лет, четверым — от 70 до 80 лет, троим — от 60 до 80 лет, двоим — от 18 до 30 лет.

Больше всего новых случаев заражения зарегистрировано в Казани — 16 случаев, два случая — в Апостовском районе, по одному случаю — в Набережных Челнах, Бугульминском, Буинском, Верхнеуслонском, Лаишевском, Лениногорском, Нурлатском, Сармановском районах.

По данным на 11 сентября в Татарстане зарегистрировано 6787 случаев COVID-19. Выздоровело за весь период 5602 человека (+10 за сутки).