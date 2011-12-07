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Власти РТ утвердили программу по развитию языков до 2030 года

На реализацию программы по сохранению, изучению и развитию языков потратят 1,04 млрд рублей.

Власти РТ утвердили новую программу по сохранению, изучению и развитию языков на 2023–2030 годы. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

По информации, представленной в документе, на реализацию программы потратят 1,04 млрд рублей.

В тексте документа уточняется, что целью программы является создание условий для сохранения, изучения и развития татарского, русского и других языков в республике и за ее пределами. В качестве задач представлены: создание благоприятной языковой среды в интернете и популяризация родных языков в СМИ, подготовка высококвалифицированных кадров в области татарского и русского языков, организация би- и полилингвального образования.

Госзаказчиком и исполнителем программы выступает министрество образования и науки РТ.

Напомним, в 2014 году была Кабмин РТ принял аналогичную программу на период с 2014 по 2022 годы. Ее финансирование также составило более 1 млрд рублей. 

КВ
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