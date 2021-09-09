Куда утекают деньги: несколько схем для ведения семейного бюджета

Мне 45, из них 25 лет я состою в браке. И вот до сих пор, несмотря на годы поисков волшебной формулы ведения семейного бюджета, так и не нашла ее… Но обо всем по порядку.

Витамины на всю зарплату

После смерти моего отца выяснилось, что моя мама даже не знает, в каком отделе магазина продаются крабовые палочки. Сколько стоит хлеб, она тоже не знала. Нет, не подумайте, что она была лентяйка или сидела дома без дела. Всю свою жизнь она работала педиатром, но семейной казной заведовал мой папа. Именно к нему я мчалась со всех ног, принимая хозяйственные сумки со словами: «Что купил? Что принес?» А все потому, что рационально расходовать бюджет мама не умела. То яблок могла купить на всю зарплату (детям же витамины нужны), то еще какой-нибудь дефицитный товар. А потом вся семья сидела несколько недель практически на сухарях, ладно — на макаронах. И вот однажды папа взял бразды правления в свои руки. Сегодня я, как мать многочисленного семейства, ей, можно сказать, завидую. Ни о квартплате она не беспокоилась, ни о продуктах. Правда, в те годы пополнять запасы было проще: ассортимент в магазинах был намного беднее. Считалось, что в доме обязательно должны быть картошка, крупы, мясо… Но вот довольна ли была таким раскладом мама, спросить ее я не успела.

Электронный кошелек для продвинутой молодежи

Мой старший сын решил пойти иным путем. Он завел электронный кошелек, который позволяет подсчитывать приход и расход денег, вести статьи необходимых платежей. Вариант неплохой, но лично мне ломать голову с такой программой не захотелось. Хотя это вполне подходит для продвинутой молодежи, решившей связать себя узами брака.

У второго сына в семье совсем иная ситуация. Работает он один. Жена в декретном отпуске, ждет ребенка. Она же и заведует казной: решает, что и когда им необходимо купить, на что направить средства. Надо сказать, что сыну приходится хитрить, выкраивая денежки на свои непредвиденные расходы и на посиделки с друзьями. На подарок супруге тоже вынужден копить тайком — надо же как-то сохранить интригу!

На работе у супруга есть коллега. Работает мужчина прилежно, как говорят, от звонка до звонка, но денег у него никогда нет. В его семье бюджет тоже находится в женских руках. Если ему и выделяют «на жизнь», то, видимо, так мало, что он пиво с мужиками всегда пьет в долг.

Он — «коммуналку», она — продукты

В другой знакомой семье ответственность за ведение семейного бюджета распределена равномерно. А чтобы муж не спрашивал: «Где деньги, Зин?!», на главу семейства возложена обязанность оплачивать из своей зарплаты коммунальные платежи, расходы на бензин (в семье есть иномарка), кружки и секции детей, школьные затраты на питание. Жена в свою очередь тратит часть своей зарплаты на покупку продуктов питания и хозяйственно-бытовых принадлежностей для повседневных нужд. Естественно, у каждого есть своя заначка. Ну, а крупные покупки и средства для их осуществления обсуждаются на семейном совете. Конечно, глава семейства тоже иногда совершает походы на продуктовый рынок и закупает провизию на свои деньги.

Ежемесячно откладывать четверть доходов

Недавно попалась на глаза схема: 50/30/20. Ее авторы Элизабет и Амелия Уоррен — авторы книги «Все ваше благосостояние: главный денежный план на всю жизнь» — утверждают, что половина ежемесячного дохода должна быть направлена на необходимые траты: оплата ЖКУ, аренду или ипотеку, питание, проезд на работу и так далее. 20% ежемесячно надо откладывать, а оставшиеся 30% можно пустить на шопинг, развлечения и прочие радости.

Правда, в процентах все приблизительно, ведь у кого-то на ипотеку или аренду жилья уходит денег больше, но четверть в любом случае надо постараться откладывать.

Предполагается, что на эти «заначки» можно было бы прожить в случае болезни или потери работы. Единственное условие — откладываемые деньги тратить на пустяки нельзя. Выходит, что все серьезные затраты должны иметь четкие границы, временные и финансовые рамки. То есть вы четко знаете, сколько денег вам надо на идею, сколько месяцев вы готовы копить и по сколько придется откладывать на мечту.

Чем больше денег — тем больше расходы

Еще одна ловушка связана с растущими доходами. Как правило, с ростом доходов начинают расти и расходы. Люди поощряют себя более дорогими покупками. В итоге — в конце месяца снова оказываются с пустым кошельком…

А вот безобидные мелочи, спонтанные мелкие покупки — это как маленькие мышки, которые подгрызают семейный бюджет. Чтобы изменить ситуацию, их рекомендуется легализовать! То есть внести спонтанные покупки в список затрат, и тогда они станут частью контролируемого бюджета.

К тому же психологи не рекомендуют совершать шопинг в подавленном состоянии. Радовать себя покупками даже полезно, но в состоянии депрессии человек способен накупить кучу ненужного хлама. Лучше подходить к вопросу с холодной головой. Говорят, помогает такой прием: надо сфотографироваться в предполагаемой обновке и дома еще раз взвесить, так ли она нужна, эта приглянувшаяся вещь.

И все же, какая бы модель семейного бюджета не была выбрана, знания об их существовании позволяют по-новому взглянуть на старые проблемы. Специалисты утверждают: правильно спланированный семейный бюджет улучшает качество жизни, выявить бреши, куда утекают денежки.