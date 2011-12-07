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Преподаватель математики из Казани вышел в финал «Нобелевской премии для учителей»

Победитель конкурса получит 1 млн долларов.

Учитель математики из казанского лицея №2 прошел в финал Varkey Foundation Global Teacher Prize 2021. Этот конкурс еще называют «Нобелевской премией для учителей», сообщают РИА Новости.

Всего в финал вышли 50 кандидатов, которые были отобраны из 8 тысяч претендентов из 211 стран мира.

Учителя из Казани выбрали за его методику обучения: он сочетает теорию с практическими примерами, рассказывая, как математика применима в повседневной жизни. Только за последний год 50 его учеников стали победителями олимпиад.

КВ
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