В Набережных Челнах количество учащихся достигнет 77 тысяч человек к 2024 году

Адрес редакции: 420066, г. Казань,
ул. Чистопольская, д. 5
В Набережных Челнах к 2024 году количество учащихся возрастет до 77 тысяч, сообщают «Челнинские известия».
На сегодняшний день в учебных заведениях автограда занимаются 68 300 человек. Из-за роста количества учащихся может возникнуть дефицит бюджетных мест в СПО.
Проблему нехватки бюджетных мест в средних профессиональных образованиях ощутили уже в этом году: их было менее 2 тысяч.
Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что учебный процесс в школах Татарстана в период проведения выборов не прервется.