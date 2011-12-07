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В Набережных Челнах количество учащихся достигнет 77 тысяч человек к 2024 году

Из-за этого может возникнуть дефицит бюджетных мест.

В Набережных Челнах к 2024 году количество учащихся возрастет до 77 тысяч, сообщают «Челнинские известия».

На сегодняшний день в учебных заведениях автограда занимаются 68 300 человек. Из-за роста количества учащихся может возникнуть дефицит бюджетных мест в СПО.

Проблему нехватки бюджетных мест в средних профессиональных образованиях ощутили уже в этом году: их было менее 2 тысяч.  

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что учебный процесс в школах Татарстана в период проведения выборов не прервется.

КВ
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