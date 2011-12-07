В Набережных Челнах на продавцов арбузов и дынь составили 14 протоколов

В Набережных Челнах составили 14 протоколов на продавцов арбузов и дынь за незаконную торговлю на улицах, сообщили в управлении информполитики города.

С несанкционированной торговлей борются сотрудники полиции, а также сотрудники управления по обеспечению охраны общественного порядка исполкома.

Рейды помогли очистить первую автодорогу Челнов от продавцов, которые незаконно продавали овощи и фрукты.

Граждан, ставших свидетелями незаконной продажи арбузов, дынь, фруктов, овощей и тд, просят обращаться в «народный контроль».

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что сегодня в столице РТ проходит ярмарка фермерских продуктов.