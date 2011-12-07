Читательский клуб. Выпуск №4

Уважаемые читателиПри редакции газеты «Казанские ведомости» был создан читательский клуб. Его название пока в процессе обсуждения. Так что у вас есть время придумать и предложить свой вариант.Цель клуба - привлечь внимание общества к чтению книг. Как известно, читающие люди являются мыслящими. Призываем вас принять активное участие в работе нашего читательского клуба. Участие в нем заочное. Вступительный взнос - ваш рассказ о том:- какую книгу сейчас читаете,- почему именно эту,- ответы на какие вопросы ищете,- что получили от чтения этой книги.Книги, о которых расскажете, могут быть и те, что вы читали в детстве, юности, а также недавно вышедшие в свет. Рассказы должны быть небольшими. Лучшие из них будут опубликованы на страницах газеты «Казанские ведомости».Ждем ваши письма по адресу: 420066, г. Казань, а/я 231, или [email protected]
(по этому же адресу присылайте варианты названия клуба или оставляйте в комментариях к этой подборке).Венера ЯКУПОВА, главный редактор газеты «Казанские ведомости»Как бравый солдат Швейк научил меня смотреть на жизнь с ирониейМое знакомство с творчеством Ярослава Гашека началось задолго до того, как я научился читать. В нашей квартире всегда легко было понять, что кто-то перечитывает «Похождения бравого солдата Швейка», по раскатам гомерического хохота из соседней комнаты. Неудивительно, что первая моя попытка осилить «Швейка» произошла под влиянием родителей, едва мне исполнилось 8 лет. Конечно, попытка оказалась неудачной: все-таки ребенку сложновато понять подобное произведение.С тех пор я перечитывал «Швейка» каждые пару лет, в общей сложности не меньше 20 раз, каждый раз открывая для себя что-то новое. Думаю, любому читающему человеку совершенно бессмысленно объяснять, чем богато это потрясающее сатирическое произведение.В то же время я испытываю двойственные чувства, читая «Швейка». К моему великому сожалению, роман, написанный более 100 лет назад и вскрывший большинство проблем современного автору общества, остается актуальным и по сей день.Бюрократизм, полицейский беспредел, агрессивные войны, квасной патриотизм, солдафонство и дуболомство как в армии, так и в повседневной жизни. И конечно, глупость. Все, что высмеивалось Гашеком двумя ипостасями его самого - солдатом Швейком и вольноопределяющимся Мареком, к сожалению, периодически возрождается в разных странах. Хочу привести пару цитат, думаю, читателю несложно будет понять, какие пороки общества они иллюстрируют:«Образование большей частью не считалось нужным для австрийского кадрового офицера. Идеалом военного образования было умение играть в солдатики».« - Эх! - вздохнул солдат из казармы. - Поскорей бы уж нам наложили как следует, чтобы Австрия наконец успокоилась».И все же книги, подобные «Похождениям бравого солдата Швейка», помогают мне смотреть на жизнь немного легче и ироничнее, как, наверное, автор прятал свою боль за шутками и сатирой. Потому закончить хочу словами из послесловия первой части романа Гашека:«Однажды я слышал, как один ругал другого: «Ты глуп, как Швейк». Это свидетельствует о противоположном. Однако если слово «Швейк» станет новым ругательством в пышном венке бранных слов, то мне останется только удовлетвориться этим обогащением чешского языка».Алексей БРАЙНИН, 45 летРоман «Над пропастью во ржи» заставил вспомнить себя подросткомЯ давно хотела прочитать этот роман американского писателя Джерома Сэлинджера - еще тогда, когда сама была подростком. Но взялась за него недавно, став старше и выпорхнув из родительского гнезда. Сейчас, когда имею более четкое представление о том, как хочу прожить свою жизнь, эта книга заставила меня вернуться в то время, когда мне было 14 лет - когда совершенно не знаешь, чего хочешь, как понять себя, определить свою будущую профессию. Помню, как из-за разногласий с родителями убегала из дома: мне казалось, они ничего не понимают.Конечно же, в силу своих лет я имела примерно такие же представления о жизни, как и Холден - главный герой романа. Я так же не терпела лицемерных людей, не любила тех, кто ради своей выгоды начинает льстить и стелиться перед каким-нибудь авторитетным человеком - будь то учитель или самый сильный мальчик в классе. Мне была бы понятна позиция Холдена, будь мне 14, но я считаю, с возрастом взгляды очень меняются. С опытом, прожив какие-то ситуации, человек может кардинально поменяться. Что и произошло со мной, пусть я стала немногим старше. Несомненно, какие-то черты характера у меня остались, но ярое неприятие лицемерия и лжи поубавилось. Я думаю, постепенно начинаешь закрывать на это глаза, сначала наблюдая за одноклассником, а потом на работе за руководителем, который в свою очередь перед своим руководителем меняется на глазах. Затем молчишь, глядя на подругу, которая поведала какую-то историю, а потом при следующей встрече, забыв, что уже рассказывала тебе ее, рассказывает снова с совершенно иными подробностями. Как воспитанные люди делают вид, что не замечают, если человек пролил за обедом соус на скатерть, так и я стала притворяться, будто не замечаю лжи людей.Людям не нравится, когда их уличают во лжи, а самое страшное, что некоторые даже не замечают, как обманывают, и верят в это сами! Почему человеку свойственно обманывать? Может быть, потому что это защитная реакция? Ведь Холден тоже соврал матери одноклассника про то, что его исключили из школы. А может быть, ложь помогает сберечь близких от горькой и не всегда приятной правды? Холден не стал рассказывать родителям про исключение, потому что не хотел их расстраивать... Еще я думаю, порой люди врут, чтобы казаться лучше... Но неужели, приписывая себе положительные качества и рисуя перед обществом свою мнимую жизнь, такие люди действительно становятся счастливыми? Неужели не начинают ощущать себя несостоявшимися, ведь они так слабы или ленивы для того, чтобы изменить себя в лучшую сторону и быть теми, кем хотят быть? По мне, во взрослой жизни появляется так много лжи лишь для того, чтобы не замечать жестокости жизни.Нам врут в рекламе о товаре, на работе - о том, что атмосфера в коллективе замечательная и каждый сотрудник важен. На самом деле товар не стоит таких денег и не так хорош, а на работе, если ты попросишь пойти навстречу начальство хотя бы раз, тебя выставят и найдут замену. По моему еще небольшому опыту, бежать от лжи и лицемерия нет смысла - они везде. Не принимать, игнорировать - вот что со временем получается и кажется самым верным. А также нужно уметь различать разную ложь, ведь она еще бывает во благо.Регина ВАЛИЕВА, 20 летОскар Уайльд: краски его сказокОскар Уайльд считал, что он никогда не станет писать сказки, так как это не его жанр. Легкие, остроумные пьесы - вот что было его стихией. Еще в проекте был «Портрет Дориана Грея». И про пьесы Уайльд говорил, что они лучше всего помогают ему скрыться от действительности, которую он декларировал как противодействие искусству.Он также говорил, что писать пьесы он может по штуке в день, но в итоге ограничился лишь пятью (драмы не в счет).К сказкам Оскар Уайльд пришел тогда, когда занимался чисто теоретической деятельностью, разъезжая по Европе с лекциями о эстетизме - это направление в искусстве, которое он сам придумал и считал единственно верным.Увы, на лекции приходили лишь искусствоведы, а простая публика относилась к выступлениям писателя прохладно. После чего Уайльд гневно отметил: «Раньше писатели писали, а сейчас все пишут и никто не читает».Сказки дались писателю одним махом, и первыми их слушателями были дети писателя. Уайльд отличался от своих коллег по цеху тем, что слушать его было приятно: голос его обладал чарующими интонациями. И дети были от этих сказок в восторге, не зная, кто их автор.Сказки Уайльда полны описаний, но скучнее от этого отнюдь не становятся. Более того, дети писателя приобщались к сотворчеству, добавляя к сказкам много новых деталей, и не все из них Уайльд убрал при корректировке.Так, сказка «Жадный великан» вообще чуть подправлена автором. А сказка «Счастливый принц» и вовсе стала самой популярной сказкой в Англии, и ее даже включили в список обязательной литературы, как затем и весь сборник.«Соловей и роза», «Преданный друг» - в этих сказках явно прослеживается влияние Перро и Андерсена, но уже явственно ощущается железное дыхание ХХ века. Романтика тут с оттенком грусти, и о счастливом конце в итоге говорить не приходится.«Звездный мальчик» и «Замечательная ракета» - чистый образчик сказок для взрослых, нежели для детей.Часто в сказках Уайльд, описывая жизнь бедняков, избегает ярких красок и вычурности - все становится как бы черно-белым.И вот этим-то сказки Уайльда и привлекают внимание читателя - автор как бы дает понять: сказка сроднилась с веком, становясь жестче, лишившись своего пафоса. Жизнь грязна и ужасна, и лишь сказка дает выход надежде.Кстати, мать Уайльда как раз и писала под псевдонимом Speranza, то есть Надежда.Откройте книгу, почитайте - не пожалеете.Рустэм КУЛЕЕВ, 62 года