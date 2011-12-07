«День подписчика» прошел, а выгодно подписаться на «КВ» можно еще три дня

Мероприятие пришлось на первый день Всероссийской декады подписки, которая в этом году проходит с 4 по 14 октября во всех отделениях «Почты России». В ходе подписной декады «Почта России» дополнительно к скидкам издательств снижает для подписчиков цену на доставку изданий: по каталогу «Почты России» - на 10% для федеральных и на 15% для региональных и местных СМИ.Декада подписки традиционно вызывает интерес у казанцев. Вот и читатели «Казанских ведомостей» внимательно следят за тем, когда пройдет очередной «День подписчика», и с утра пораньше спешат в почтовое отделение, чтобы оформить подписку на любимую газету, ведь скидки дают возможность сэкономить семейный бюджет, а заодно и получить подарок. Другой плюс - возможность пообщаться с сотрудниками редакции.Четверг прошлой недели не стал исключением. С самого утра казанское почтовое отделение №133 атаковали наши преданные читатели.- Газета нравится тем, что в ней много информации по самым разным темам: разъяснения по вопросам соцзащиты, здоровью, садоводству. Что немаловажно, вы регулярно предостерегаете пенсионеров от мошенничества. Газету читаем вместе с мужем и не сомневаемся в ее пользе! - Пока удача не улыбнулась мне, но я не перестаю верить. Живу с братом, вместе с ним и читаем «Казанские ведомости». Удобно, что в «толстушке» есть телепрограмма, вы много пишете об изменениях в законодательстве, о том, как заботиться о своем здоровье. - Газету читаю от корки до корки. Интересуют статьи по медицине, кроссворд люблю разгадывать. Частенько ношу газету на работу, и там мы читаем-обсуждаем всем коллективом. Всегда слежу за «Днем подписчика». Это очень выгодно! - «Казанские ведомости» выписываю много лет, очень люблю их читать. Рубрик много, но я читаю сначала городские новости. Как садоводу мне любопытна «Казань огородная», люблю и «Санта-Барбару» по-казански». - Читаем газету вместе с супругой. Я, конечно, больше люблю про спорт. Телепрограммой часто пользуюсь. «День подписчика» стараюсь никогда не пропускать. - Начинаю с рубрики «Санта-Барбара», потом гороскоп, а уже после этого подбираюсь к новостям. Как прочитаю, передаю газету свекрови - она тоже поклонница вашего издания. - Газета позитивная, семейная, полезная. У нас в семье ее любят и муж, и сын. Разгадываем сканворд и кроссворд. Хотелось, чтобы больше материалов было про здоровье и дачу - это мои самые любимые рубрики. - Помимо чтения статей мне нравятся в газете анекдоты. А жена любит разгадывать кроссворд. Тем же, кто не успел подписаться на любимые «Казанские ведомости» со скидкой, можно еще успеть это сделать до 14 октября. Оформить подписку на 1-е полугодие 2019 года можно в любом почтовом отделении РТ, а также на сайте http://podpiska.pochta.ru, полностью адаптированном под мобильные устройства, что позволяет максимально удобно оформить подписку не только с персонального компьютера, но и со смартфона.