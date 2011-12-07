Как вырастить ребенка успешным и счастливым?

Почему так важно говорить своим детям о любви к ним? Об этом наш разговор с психологом, гештальт-терапевтом психологического центра «Школа жизни и отношений» Лилией Валиуллиной.- Лилия, каждый родитель мечтает, чтобы его ребенок был успешным, богатым, счастливым. Но не знает, как воспитать такого ребенка...- Каждый человек может быть богатым и счастливым. Но прежде чем воспитывать таким ребенка, важно начать с себя. Что могут дать своему ребенку родители, которые вечно ворчат, ругаются и недовольны жизнью? То же, чем они наполнены, - негативные эмоции. Счастливыми и богатыми сначала должны стать сами родители. Или часто можно услышать в семьях со скромным достатком такие фразы: «Да куда ты лезешь, это только для богатых!», «Что ты из себя представляешь, что ты о себе возомнил...», «Мы не можем себе это позволить!» Ребенок на подсознательном уровне верит родителям - раз они говорят, что недоступно, значит, это так и есть. Несколько раз услышав эти фразы, ребенок перестает верить в свои силы. Отсюда и неуспех во взрослой жизни.- Можно ли изменить эту установку?- Я считаю, это возможно в любом возрасте. Повзрослев, мы понимаем, что не все, что нам внушали родители, применимо к нам. Важно осознать, что для человека в приоритете. Например, советским женщинам внушали, что главное - это дети, будто женщина только и рождена для того, чтобы рожать и воспитывать детей. А как же ее собственная жизнь, личное счастье? Поэтому когда дети подрастают, многие дамы среднего возраста теряют смысл жизни. У них появляется много свободного времени, но они не знают, чем его занять. И в этот момент очень важно поддержать женщину и переключить ее на то, что интересно ей: творчество, хобби, танцы, вокал.- Нередко можно услышать от родителей, что они всю жизнь положили на своих детей, а те выросли непослушными и неблагодарными. Почему так происходит?- И маме, и папе важно понять, что ребенок - с рождения личность. Со своими желаниями и потребностями, характерными возрасту. Родители хотят, чтобы дети росли послушными, то есть удобными. Но это не характерно состоянию ребенка! Или же родители хотят дать ребенку то, чего не было в их детстве: занятия в музыкальной школе, волейбольная секция, шахматы... А ребенку это неинтересно - он хочет играть в футбол. Получается, что мама сама принимает за сына решение и тому ничего не остается делать, как забыть о собственных желаниях. Отсюда и рождаются так называемые подкаблучники и инфантильные мужчины, во всем полагающиеся на свою маму. Это мужчины в вечных поисках себя. Будучи в зрелом возрасте, они не понимают, чего хотят от жизни. Но то, чего хотели от них мамы, они делать не желают. Поэтому каждого ребенка надо не только признать как личность, но и в процессе воспитания давать ему право на ошибку. И конечно же, чаще говорить о том, что вы его любите. Придя после работы домой, спросите: «Как прошел твой день?» или «Ты счастлив сегодня?» А если нет, поинтересуйтесь, чего сыну или дочери не хватило для счастья. Расскажите, как прошел ваш день. И самое главное - ребенка нужно любить безусловно. Часто можно услышать, как мама говорит: «Я не буду тебя любить, если ты не сделаешь то и то». Детям важно, чтобы мы любили их всякими: и непослушными, и неумытыми, и не делающими домашние задания. Лучше скажите: «Мне нравится, когда ты делаешь то и то».- Некоторые психологи считают, что при правильном воспитании можно даже избежать подросткового бунта. Так ли это?- В семье очень важен эмоциональный климат, отношения между папой и мамой. Но так получилось, что сейчас для многих родителей на первом месте работа, добывание денег, над отношениями им работать некогда. К сожалению, приоритеты послевоенного поколения, когда родители прежде всего думали о том, как накормить, обуть, одеть ребенка, сохранились во многих семьях и сейчас. Но время изменилось. У нас нет сейчас дефицита одежды, еды, и детям прежде всего нужны наши эмоции, тепло, эмоциональная близость. Вот на чем строится будущая успешная, счастливая и богатая жизнь ребенка! Когда нет эмоциональной близости с родителями, у ребенка в душе как бы образуется дыра. Особенно если нет контакта с мамой: от нее к ребенку пришла жизнь, она первая взяла его на руки, прижала к себе, ухаживала за ним, когда он был маленьким. Психологическая связь с матерью очень сильна на протяжении всей жизни ребенка, без этого он чувствует себя одиноким. Мудрые родители понимают, что в подростковом возрасте «благодаря» гормональным изменениям ребенку свойственны негативизм, перепады настроения, желание сделать всем наперекор. Тут важно научиться правильно реагировать на это и правильно предлагать подростку свою помощь и поддержку. Внимательный родитель видит слабые и сильные стороны ребенка и помогает ему справиться с негативными эмоциями, разобраться в их причинах. А если установить контакт с ребенком не получается, лучше обратиться к психологам. Безвыходных ситуаций не существует! И при кажущейся безнадежности грамотный психолог поможет перевернуть мировоззренческое отношение родителя к ситуации и увидеть выходы из нее.