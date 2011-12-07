Казанские электрические сети отпраздновали 75-летний юбилей

А начиналось все с лампочки...История создания предприятия берет свое начало в далеком 1943 году. Во время Великой Отечественной войны в Казань были эвакуированы многие оборонные предприятия страны, что потребовало колоссальной перестройки всей электросистемы города - имеющихся мощностей Казанского энергокомбината явно не хватало. Уже к 1945 году в Казанских электросетях насчитывалось 153 трансформаторные подстанции 6 кВ и 55 км кабельных линий. А через 10 лет предприятие насчитывало 295 трансформаторных подстанций и 170 км кабельных линий. Значительное для энергетиков событие произошло в 1963 году, когда энергия Заинской ГРЭС поступила в Казань. С этого момента в городе началось интенсивное развитие сетей 110 кВ, реконструкция и перевод на эту мощность ранее построенных подстанций. На сегодняшний день предприятие насчитывает 2267 трансформаторных подстанций, 600 квадратных километров электросетей, 5,5 тысячи воздушных и кабельных сетей, а также миллиарды лампочек на спортивных объектах, в торговых центрах и театрах, на других объектах. Приоритетными направлениями развития компании на сегодняшний день являются внедрение автоматизированной системы учета, минимизация потерь электроэнергии, перевод воздушных сетей в кабель.За самоотверженный плодотворный и многолетний труд на благо Республики Татарстан коллектив филиалаОАО «Сетевая компания» Казанские электрические сети был поощрен Благодарственным письмомПрезидента Республики ТатарстанПредприятие сильно руководителямиЮбилейное торжество собрало в КРК «Пирамида» практически весь коллектив Казанских электросетей - сейчас на предприятии трудится более тысячи человек. Не позабыли и о ветеранах. Пришли поздравить юбиляра руководители министерств и ведомств республики, представители Госсовета РТ и исполкома муниципального образования Казани. Поздравляя коллег, директор Казанских электрических сетей Рафаиль Закиров отметил, что для создания уюта и комфорта горожан ежедневно несут трудовую вахту сотни рабочих, инженеров, электромонтеров, техников - настоящих профессионалов своего дела, ответственно подходящих к своей работе. Для того чтобы Казань достойно отпраздновала свое 1000-летие, к 2005 году было обновлено более половины трансформаторных подстанций в центре города. К Универсиаде 2013 года была реконструирована подстанция «Центральная» мощностью 220 кВ. Чемпионат мира по водным видам спорта и чемпионат мира по футболу также потребовали преобразований существующих сетей. «Работая при поддержке руководства города и республики, мы трудимся с заботой о каждом и энергией для всех. Впереди нас ожидают новые интересные задачи и работа на благо жителей нашего города. Света и уюта вам, здоровья и благополучия, радостных событий!» - пожелал своему коллективу и гостям мероприятия Рафаиль Закиров. От имени правительства энергетиков с юбилеем поздравил депутат Госсовета РТ Ильдус Касымов. Мэр Казани Ильсур Метшин обратился к присутствовавшим с видеопоздравлением, а первый заместитель руководителя исполкома Казани Азат Нигматзянов поблагодарил энергетиков за самоотверженный труд.Генеральный директор компании Ильшат Фардиев, обращаясь к коллегам, отметил: - Миссия наша незаметна, но гордость берет после просмотра видеофильма, после прочтения книги, специально выпущенной к юбилею предприятия. Слава КЭС создавалась на протяжении многих десятилетий несколькими поколениями сотрудников: на предприятии работали легендарные руководители, формировались трудовые династии, представители которых и сейчас трудятся в КЭС. Особых слов благодарности заслуживают ветераны, и по сей день интересующиеся деятельностью родных электросетей... Это заслуга их и нынешнего поколения сотрудников - высокий статус предприятия, на которое приезжают за опытом из других регионов, в очередной раз доказывает: электроэнергетики с честью справляются с возлагаемой на них высокой ответственностью!Вспоминали на юбилее и прежних руководителей. Главный советник Рашат Галимзянов, проработавший в Казанских электросетях 32 года, признался: «Любое предприятие прежде всего сильно своими руководителями. Не могу не вспомнить его директоров Назырова Абдуллу Ибрагимовича и Баязитова Марса Салиховича - именно при нем я начинал свой трудовой путь. За это время построено огромное количество подстанций, проведено сотни километров линий электропередачи, выполнена реконструкция объектов… Казанские энергетики открыты для внедрения новшеств. Сейчас внедряются технологии «умные сети», самовосстанавливаемые сети. В казанском филиале создана бригада для работы под напряжением 500 кВ. Надеюсь, что ее опыт будет активно внедряться другими филиалами, а коллектив и дальше будет держать высокую планку». Награды нашли своих героевУспехи казанских энергетиков не раз были отмечены почетными грамотами Министерства энергетики РФ, дипломами российских конкурсов. За самоотверженный плодотворный труд и достойный вклад в развитие татарстанской электроэнергетики в свой юбилейный год копилка наград коллектива пополнилась благодарственным письмом Президента РТ. Благодарности Президента РТ, благодарственные письма Кабинета министров РТ, почетные грамоты Министерства энергетики РФ получили и рядовые сотрудники, и руководители.Заместитель генерального директора ОАО «ТАИФ» Руслан Гиззатуллин также вручил директору КЭС Рафаилю Закирову благодарственное письмо от лица компании и символическую статуэтку крылатого барса как символ благородства и силы, олицетворяющего, по его словам, работу энергетиков. Звание заслуженного энергетика РТ получил начальник Западного РЭС Борис Крупнов. «Наш РЭС обслуживает весь Кировский район и часть Московского. Случись ураган или сильный ветер 15 лет назад, мы на станции знали - у нас будет куча заявок. Сейчас все по-другому, и новые технологии позволяют сделать так, что мелкие аварии не чувствуются потребителем», - поделился с корреспондентами Борис Крупнов. В настоящее время старший сын заслуженного энергетика РТ работает диспетчером, племянник трудится электромонтером на подстанции. Теперь вся надежда на внуков, что могут оправдать ожидания деда на преемственность поколений по части работы. Есть трудовые династии - значит, есть будущее у страны!А вот у другого деда - Гарипова Талгата Ахматовича - надежда на внука точно оправдалась. Самый старший представитель трудовой династии Гариповых поступил на работу электромонтером в КЭС еще в 1963 году. По совету отца в 1992 году на предприятие пришел работать и его сын Рунар Талгатович, также начав свой трудовой путь с должности электромонтера. Сейчас Рунар Гарипов - ведущий инженер службы распределительной системы. Говорит, за время работы многое изменилось, ведь предприятие стремительно идет в ногу со временем. Супруга Рунара Гарипова Венера также трудится техником службы изоляции перенапряжения. Сейчас в семье растет уже третье поколение энергетиков: после окончания энергоинститута сын Гариповых Тахир вот уже 4 года работает на предприятии электромонтером службы подстанции. Рунар Талгатович гордится выбором сына: «Энергетика - такая отрасль, без которой никуда! Это основа всей промышленности. А если есть трудовые династии - значит, есть будущее у нашей страны».И за положительным примером ходить далеко не надо - общий трудовой стаж семьи Исхаковых в Казанских электрических сетях составляет 265 лет! Так что династии Гариповых, как и другой известной на предприятии династии Шарафеевых, есть к чему стремиться. Почетное звание «Заслуженный энергетик Республики Татарстан» присвоено:Васильеву Сергею Викторовичу - главному инженеру Подстанции 500 кВ Киндери, Зайнуллову Рамилю Миннулловичу - электромонтеру Западного РЭС, Шарафееву Салиму Султановичу - заместителю директора по капитальному строительству, Крупнову Борису Александровичу - начальнику Западного РЭС.