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В 2018 году в Татарстане построили восемь бассейнов

На строительство спортивных объектов потратили более одного миллиарда рублей.
В 2018 году в Татарстане построили восемь бассейнов на сумму 1,1 млрд рублей. Крытые плавательные бассейны открылись в Апастовском, Атнинском, Верхнеуслонском, Мамадышском, Нижнекамском, Пестречинском, Тукаевском и Тюлячинском районах республики.Новые бассейны включают 25-метровую ванну для взрослых и ванну для детей длиной 10 метров.Кроме того, новые спортивные объекты адаптированы для людей с ограниченными возможностями здоровья. В Татарстане насчитывается 225 открытых и закрытых плавательных бассейнов. Их общая площадь составляет 53 620 кв. метров. Спортивные объекты есть в каждом районе республики.
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