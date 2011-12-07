В 2018 году в Татарстане построили восемь бассейнов на сумму 1,1 млрд рублей. Крытые плавательные бассейны открылись в Апастовском, Атнинском, Верхнеуслонском, Мамадышском, Нижнекамском, Пестречинском, Тукаевском и Тюлячинском районах республики.Новые бассейны включают 25-метровую ванну для взрослых и ванну для детей длиной 10 метров.Кроме того, новые спортивные объекты адаптированы для людей с ограниченными возможностями здоровья. В Татарстане насчитывается 225 открытых и закрытых плавательных бассейнов. Их общая площадь составляет 53 620 кв. метров. Спортивные объекты есть в каждом районе республики.