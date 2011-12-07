Ветераны «Золотой осени» продолжают удивлять своими талантами

Вот уже 13 лет представители «Золотой осени» сами для себя организуют праздничные мероприятия. Повод для встречи найти просто - это может быть день рождения одного из участников клуба или Новый год. Пенсионеры сами придумывают не только программу вечера, но и сочиняют стихи и даже песни.В этот раз активисты собрались для празднования Международного дня пожилых людей. Точнее, дня людей почтенного возраста, ведь слово «пожилой» для них совсем не подходит. С возрастом, как считают сами ветераны, появляется мудрость и еще большее желание стараться активно проводить время. Даже годы не помеха для того, чтобы чувствовать себя молодым и красивым.Богатый на таланты коллектив «Золотой осени» удивил гостей встречи и на этот раз. В организации вечера постаралась его бессменный директор Равиля Лаишевская:- Мы хотим повысить жизненный стимул пенсионеров с помощью общения и той позитивной атмосферы, которая царит в нашем клубе. В программе задействованы почти все участники: одни поют, другие танцуют, третьи читают стихи. Особенно любят ветераны читать стихотворения собственного сочинения. Вообще, все наши пенсионеры очень активные. Нас около 50 человек, но постоянно появляются новенькие. Мы принимаем в наш клуб всех желающих.Вечер по традиции начинается с музыкального сопровождения. Зал наполняется веселыми звуками баяна, на котором виртуозно играет музыкальный руководитель ансамбля «Экипаж - одна семья» Мухамат Ниязов:- В клубе я совсем недавно - всего лишь год. Но за это время очень сблизился с его участниками. Ребята из нашего ансамбля выступают на всех мероприятиях «Золотой осени». Здорово, что у нас есть свой зритель, которому нравится тот репертуар, который мы обычно исполняем. Вот, например, у Евгения Поликарпова, который тоже является членом клуба, потрясающий голос. Я начинаю играть мелодию, он подхватывает. Среди нас много поэтов, певцов, танцоров. Играть для таких людей - большое для меня счастье.Не так давно отметила свое 89-летие и Зинаида Храмова, проработавшая в школе учителем биологии и химии 30 лет. Она продолжает вести активный образ жизни, посещает несколько клубов по интересам, поет в ансамбле.- Мы, активные участники товарищества, всегда в курсе происходящего в городе и республике. В этом нам помогает газета «Казанские ведомости». Я хочу приучить своих внуков читать вашу газету, поэтому им ее тоже выписала. Газета мне очень нравится. Всегда первым делом читаю новости и познавательные статьи, - говорит Зинаида Храмова.Сотрудники «Казанских ведомостей» всегда с радостью поддерживают связь с читателями. За преданность изданию начальник отдела подписки и реализации газеты Дания Харисова высказала слова благодарности, а также уже по традиции преподнесла торт от «Казанских ведомостей».