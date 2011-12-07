Певица Алсу вручила казанскому хоспису сертификат на миллион рублей

Главный из них – торжественное и трогательное вручение сертификата на один миллион рублей председателю фонда им. Анжелы Вавиловой Владимиру Вавилову на нужды казанского хосписа. Владимир Владимирович искренне поблагодарил певицу, заметив, что эти деньги пойдут на строительство нового крыла дома ангелов. В списке творческих сюрпризов выступления звезды в ледовом дворце спорта «Татнефть Арена», где вчера были заполнены все его 10 тысяч с лишним мест, оказалось то, что казанские зрители первыми увидели ее новую шоу-программу «Не молчи». С ней Алсу начала свое юбилейное турне по России, следующие концерты у певицы состоятся в Москве и Петербурге.