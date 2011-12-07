В Казани выявили 36 новых заболевших COVID-19

В Татарстане зарегистрировали 55 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией.

«Из них пять случаев — завозные, 50 — контактные. 10 человек госпитализировано, 45 получают лечение на дому», — уточнили в штабе.

Несовершеннолетних заболевших нет. Семерым заболевшим — от 18 до 30 лет, 23 заболевшим — от 30 до 50 лет, 11 заболевшим — от 50 до 60 лет, 10 заболевшим — от 60 до 70 лет, четверым — от 70 до 80 лет.

В Казани выявили 36 новых случаев заражения, четыре случая — в Зеленодольском районе, три случая — в Лаишевском районе, по два случая — в Буинском и Камско-Устьинском районах, по одному случаю — в Набережных Челнах, Алексеевском, Верхнеуслонском, Высокогорском, Новошешминском, Пестречинском, Тукаевском и Чистопольском районах.

Всего, по данным на 11 ноября в Татарстане выявили 8985 случаев COVID-19. 7933 человека — выздоровели (+63 за сутки).