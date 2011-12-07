В РТ проходит Европейская неделя качества

Подробнее о мероприятиях, связанных с этим событием, рассказали заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Трофимова и начальник отдела развития и координации внутреннего рынка Госалкогольинспекции по РТ Розалия Арсланова.

— В целях обеспечения безопасности населения и права приобретения безопасных товаров у нас постепенно вводится обязательная маркировка отдельных видов товаров на территории РФ, — рассказала Марина Трофимова. — В этом году введена обязательная маркировка в отношении лекарственных препаратов. С 1 июля стала обязательной маркировка обувных товаров. С 1 октября вступили в силу постановления Правительства РФ, которые регламентируют обязательную маркировку духов и туалетной воды, автомобильных покрышек, фототоваров.

Марина Трофимова отметила, что Роспотребнадзором осуществляется контроль за реализацией продукции, имеющей специальные коды идентификации. Они выполнены в виде QR-кода, проверить который может каждый потребитель посредством приложения «Честный знак». Маркировка наносится на упаковку или сам товар производителем.

— Это сделано для обеспечения прослеживаемости товаров, — объяснила замруководителя Роспотребнадзора по РТ. — Чтобы каждый потребитель понимал, кем, где и когда была произведена продукция, какие у нее свойства, характеристики, сроки годности.

Если часть информации о товаре отсутствует, это может рассматриваться как нарушение. Так, за последний месяц сотрудниками Роспотребнадзора в республике было проведено 45 проверок обувных товаров. В общей сложности было проинспектировано 10 тысяч упаковок обуви, за отсутствие маркировки около 700 пар на сумму 700 тысяч рублей было арестовано.

— Продавцы будут привлечены к административной ответственности, — подчеркнула Марина Трофимова.

Сотрудниками Госалкогольинспекции по РТ регулярно проверяются различные категории товаров.

— Правительством республики были выделены дополнительные средства на проведение лабораторных исследований продовольственных товаров, относящихся к социально значимой группе, — сообщила Розалия Арсланова.

В общей сложности с начала этого года было проверено свыше 400 наименований продовольственных товаров в разных районах республики, включая хлеб, молочную продукцию, крупы, рыбу, подсолнечное масло. Среди них 20% были признаны не соответствующими стандартам. Исключением стал хлеб — в проверенных образцах не было выявлено отклонений.