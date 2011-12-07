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В РТ проверили более 1 000 строительных объектов на выполнение требований по профилактике COVID-19

Госстройнадзор РТ выписал 30 административных штрафов за несоблюдение масочного режима рабочих.

Начальник Инспекции Госстройнадзора республики Василий Кудряшов сообщил о результатах проверки объектов капитального строительства на соблюдение масочного режима рабочих.

По информации пресс-службы ведомства, всего было проверено 1014 строительных площадок, в ходе которых за нарушение было выписано 30 административных штрафов и 6 дел. В настоящее время они переданы в суд. 

Кудряшов добавил, что инспекторы фотофиксируют нарушение и принимают административные меры, поскольку в первую очередь речь идет о здоровье и безопасности татарстанцев. 

КВ
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