В РТ проверили более 1 000 строительных объектов на выполнение требований по профилактике COVID-19

Начальник Инспекции Госстройнадзора республики Василий Кудряшов сообщил о результатах проверки объектов капитального строительства на соблюдение масочного режима рабочих.

По информации пресс-службы ведомства, всего было проверено 1014 строительных площадок, в ходе которых за нарушение было выписано 30 административных штрафов и 6 дел. В настоящее время они переданы в суд.

Кудряшов добавил, что инспекторы фотофиксируют нарушение и принимают административные меры, поскольку в первую очередь речь идет о здоровье и безопасности татарстанцев.