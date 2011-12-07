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Врачи Татарстана констатировали 117-й случай смерти от COVID-19

Состояние пациента осложнялось на фоне сердечной недостаточности.

В Татарстане зафиксировали еще один случай смерти от коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

По информации штаба, с внебольничной пневмонией был госпитализирован мужчина в возрасте 51 года. Пациент страдал заболеваниями сердечной недостаточности, а также рядом хронических заболеваний. Это ухудшило состояние татарстанца. Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы.

Всего на 11 ноября в республике зарегистрировали 117 случаев смерти от COVID-19.

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