Врачи Татарстана констатировали 117-й случай смерти от COVID-19

В Татарстане зафиксировали еще один случай смерти от коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

По информации штаба, с внебольничной пневмонией был госпитализирован мужчина в возрасте 51 года. Пациент страдал заболеваниями сердечной недостаточности, а также рядом хронических заболеваний. Это ухудшило состояние татарстанца. Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы.

Всего на 11 ноября в республике зарегистрировали 117 случаев смерти от COVID-19.