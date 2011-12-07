В Астрахани вандалы изрисовали краской памятник Габдуллы Тукаю

В Астрахани вандалы осквернили памятник татарскому народному поэту Габдулле Тукаю. Об этом на своей странице в Facebook сообщил местный житель Динар Хисамов.

Памятник находится на пересечении улиц Адмирала Нахимова и Александрова. Неизвестные изрисовали его синей краской, а на плече нарисовали свастику. Памятник почти сразу же отмыли, а в комментариях пользователи соцсетей предположили, что это сделали цветными мелками или масляной краской.