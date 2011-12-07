Госжилфонд РТ передал врачам республики ключи от 84 квартир

84 квартиры в домах, построенных по национальному проекту «Жилье и городская среда», были преданы врачам Татарстана Госжилфондом республики в 2020 году.

Вот уже с 2014 года с целью привлечения в города и районы высококвалифицированных медицинских работников правительство РТ выделяет врачам целевые гранты на улучшение жилищных условий. Так, за шесть лет действия программы их получили 732 врача.

Отмечается, что в минувшем году размер гранта увеличился с 500 тыс. до 800 тыс. рублей.

Большинство среди получателей являются медработники из Набережных Челнов. Там врачи получили 51 квартиру, еще по девять – врачи из Казани и Альметьевска.