Как двадцатилетние болеют COVID-19

— То, что заразился именно «короной», я поначалу даже не понял, — начал свой рассказ Глеб. — Просто в один из дней у меня начался насморк. Но из-за того что я учусь и работаю, а в силу специфики работы часто приходится проводить мероприятия на улице, не сильно переживал. Думал, пройдет! Однако на второй день к вечеру поднялась температура, горло стало красным, появилась общая слабость. На следующий день ничего не изменилось: клонило в сон, ноги стали ватными. При этом вкус и запах не пропадали, кашля не было.

По словам Глеба, когда на пятый день началась одышка, ему сразу вызвали скорую. Врачи приехали только на следующий день. Осмотрели, послушали, измерили насыщение крови кислородом. Все оказалось в норме, поэтому выписали разные лекарства и уехали.

— Большая часть из прописанных врачом препаратов была незнакома, — продолжает студент. — Информацию о них прочитал в интернете. Узнал, что этими лекарствами сейчас действительно лечат ковид. Причем-то, что у меня именно такой диагноз, мне почему-то не сообщили. И тест не назначили. Начал пить препараты — не помогает: слабость и одышка не уходят. Пришлось выложить кругленькую сумму за КТ, по результатам которой: пневмония!

Глеб вызвал участкового терапевта. Он приехал через день, назначил мазок и анализ крови, дополнил список лекарств. Брать мазок и кровь медики приехали через два дня. Взяли и у родителей: раз одна семья, значит, все контактные. Родители спросили про госпитализацию Глеба. Им ответили, что меньше, чем с 30% поражения легких, в стационар не забирают. А у сына только 25%.

— В итоге я продолжил лечение дома. И переболела вся наша семья, — сообщил Глеб. — Подозреваю, нас заразил младший брат. Он школьник.

Хорошо, что обошлось малой кровью — все переболели в легкой форме!

— А вот у крестного другая история, — продолжает парень. — Жена и дочка переболели в легкой форме. А крестного забрали в больницу и долго там лечили. Благо и у него все обошлось.

Последствия болезни двадцатилетний Глеб ощущает до сих пор: донимают приступы кашля, одышка, особенно при быстрой ходьбе, бессонница и слабость во всем теле, которая уходит очень медленно.

— Носите маски. Постоянно мойте руки и больше пейте. А если уж заболели, то не пытайтесь перенести болезнь на ногах, — советует парень.