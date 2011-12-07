Казанские дети о здоровом образе жизни: высыпаться, не есть вредное, тренироваться и радоваться

Дамир Валиев, 7 лет:

- Нужно гулять на улице, получать витамин D и кислород. Нельзя часто кушать пиццу, сухарики, пить газировку, есть снег - от него может заболеть живот, можно простудиться. Мороженое зимой тоже нельзя. Для здорового образа жизни телевизор и в телефон долго смотреть нельзя. У меня вообще нет игр в телефоне - ничего, живу ведь как-то. Лучше играть в настольные игры или с мамой сходить в бассейн с шариками, туда, где есть сцена и можно танцевать.

Эвелина Никитина, 11 лет:

- Здоровый образ жизни - это когда ты расписываешь весь свой день. Приклеиваешь расписание рядом с кроватью либо на холодильник: во сколько встать, когда завтракать. Утром очень полезна яичница с фасолью. Я пью воду, а не чай: это полезней. Затем зарядка, от 10 минут. Если у вас есть домашние животные, с ними нужно гулять, а это хорошо для здоровья. Я занимаюсь синхронным плаванием шестой год, 6 дней в неделю. Скоро будет первый взрослый разряд. У меня 13 медалей. Плавание полезно для дыхательных путей, снимает усталость. Это и гимнастика, и хореография, только на воде, - сложно, но интересно!

Агата Казакова, 9 лет:

- Надо правильно питаться, заниматься спортом. Есть овощи, фрукты, мясо. Неправильное питание - много сладостей, от них толстеют и быстро не бегают. Быть активным, спортивным, кататься на велосипеде, роликах. Я занимаюсь бадминтоном, он дает мне хорошее настроение, силы и друзей. Там интереснее, чем дома. Надо быть подвижным, активным, шустрым, внимательным. Еще я хожу в музыкальную школу, у меня два диплома. Тут надо запоминать ноты, тренировать память и разминать пальцы - это весело!

Иван Устюгов, 9 лет:

- Спать ложиться нужно пораньше, чтобы высыпаться и были силы на весь день. Утром надо есть каши, фрукты, овощи - это дает всякие витамины. Разные витамины помогают по-своему. Нужно поменьше пить газировки и есть чипсов, всякой выпечки. Делать утром зарядку - это наращивает мышцы. Я занимаюсь хоккеем пятый год. Умею хорошо кататься на коньках, удерживать шайбу на клюшке - я защитник. У меня есть медали за первое место, второе, третье - всего их пять! До этих занятий я был пухлым, родители не знали, чем меня занять. В четыре года я пошел на хоккей и понял: мое! Спорт - это здоровье.

Ильвина Гимадиева, 11 лет:

- Чтобы быть здоровым, нужно хорошо питаться, есть бананы, салаты полезные. Надо тренироваться, чтобы долго жить. Я занимаюсь легкой атлетикой - прыжками с шестом. Мы прыгаем через резинку и падаем спиной на маты. Это совсем не страшно! Мне нравится это тем, что так научишься прыгать в высоту, возможно, станешь спортсменкой. В нашей группе много ребят: кто-то бегает, кто-то прыгает в песок - все веселые, наверное, потому, что ведут здоровый образ жизни. Если человек будет беречь себя, он спортсменом не станет. ЗОЖ - это ходить на улицу, зимой на лыжах, летом в бассейн. Бегать, играть, радоваться жизни.

Диана Кабанец, 7 лет:

- Чтобы быть здоровым, нужно много есть всяких продуктов, которые делают пресс. Никакого хлеба, потому что это сухомятка. Лучше есть морковь, брокколи. Мороженое нельзя - в нем сахар, а в сахаре много вредных веществ. Надо заниматься спортом - или для красоты, или как ты хочешь. Я занимаюсь акробатикой. Прыгаю на скакалке, делаю перевороты, шпагат, «канат». Я уже две медали заработала - сначала за третье место, потом за первое. Научилась делать «обезьянку» - ложишься на пол и ползешь как гусеница, потом переворот с хлопком. Мне нравится делать всякие упражнения. На тренировке мы носим утяжелители - мешочки с песком на ногах и руках. Это трудно, но мы делаем, чтобы стать спортсменами!

Агния Тараканова, 6 лет:

- Чтобы быть здоровым, надо соблюдать режим дня и заниматься спортом. Мне поздно ложиться спать нельзя - детский организм так не привык. Для здоровья я занимаюсь плаванием. Пока научилась плавать на спине. Четвертый год занимаюсь гимнастикой. Там мы растягиваемся, делаем упражнения, элементы танца. Родители на день рождения купили мне подставку для медалей - у меня их много, но место для новых еще есть. Если бы я не занималась спортом, то часто болела бы.

Данияр Фаезов, 8 лет:

- Для здоровья конфеты можно кушать в конце хорошей пищи - супа, картошки. Мучное - это еда не полезная! Полезно спать хорошо. Долго мультики не смотреть - глазам вредно. Я три года занимаюсь футболом. Отрабатываю, как забивать голы, пасовать нормально. После занятий я красный и веселый. Теперь умею играть в футбол! У меня есть медаль за турнир по футболу - вот она, на мне, а вообще их четыре. Я желаю всем заниматься спортом, чтобы быть здоровыми!

Опрос провела Наталия АХМАЕВА