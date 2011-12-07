Минздрав: Татарстанцам не нужно сдавать анализ на антитела для вакцинации от COVID-19

Татарстанцам не нужно сдавать кровь на антитела перед вакцинацией от коронавируса, сообщил первый заместитель министра здравоохранения РТ Альмир Абашев.

«По первым рекомендациям Минздрава Российской Федерации, перед вакцинацией было обязательно проведение анализа на антитела к Covid-19. Сейчас процесс упрощен», — отметил спикер.

Перед вакцинацией препаратом «Спутник V» врач будет проводить осмотр и опрос пациента. Прививка будет назначена, если не выявят противопоказаний.

Спикер уточнил, что ставить вакцину от коронавируса сразу после болезни не имеет смысла, так как иммунитет сохраняется еще 6-8 месяцев.

По словам главы Роспотребнадзора РТ Марины Патяшиной, другие вакцины (например, против гриппа) также не требуют определения антител. Процедура вакцинации только усиливает работу иммунитета.