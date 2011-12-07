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На отмену уроков старшеклассники городских школ могут надеяться только при температуре в -32 градуса

Также рекомендуется приостановить перевозку детей школьными автобусами при температуре -25 градусов.

В Минобрнауки РТ сообщили при каких погодных условиях воздуха могут быть отменены уроки в школах.

Известно, что отмена уроков в начальных классах сельских школ возможна уже при температуре -23 градуса, при этом в городских школах – при 25 градусах ниже нуля. С такой отметкой на столбике термометра рекомендуется отменить занятия у учащихся 5–9-х классов, но это может распространяться на школьников, живущих в селах.

На временное прекращение учебы старшеклассники городских школ могут надеяться только при температуре в -32 градуса, а ученики сельских школ – при 30 градусах ниже нуля.

Наряду с этим в ведомстве порекомендовали приостановить перевозку детей школьными автобусами и выезды детей за пределы муниципалитетов при температуре -25 градусов.

КВ
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