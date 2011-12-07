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Прокурор РТ поручил провести проверку после жалобы женщины на большую квартплату

В социальных сетях женщина рассказала о поступлении счета с космической суммой, предполагая, что кто-то из дома не сдал показания счетчиков.

Старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев сообщил о поручении Илдуса Нафикова провести проверку информации о квартплате. За декабрь жительнице Казани пришел счет в 31 тыс. рублей.

Узнали о ситуации в ведомстве после истории матери двух детей, проживающих в столице республике. В социальных сетях женщина рассказала о поступлении счета с космической суммой, предполагая, что кто-то из дома не сдал показания счетчиков. Она уверила, что она все сдавала в срок, а потому намерена подать жалобу в «жилищную инспекцию» и в Роспотребнадзор. Тогда ее сообщение поддержали и другие пользователи.

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, что администрация Альметьевска запустила «горячую линию» по вопросам последних начислений за отопление. Также в недоумении от счета за ЖКУ остались жители Набережных Челнов.

В связи с этим, по словам Галиева, Нафиков также поручил прокурору автограда организовать проверку жалоб граждан в социальных сетях. 

КВ
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