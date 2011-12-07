Рафаэль Валеев: Участки для строительства первыми должны исследовать археологи

Об этом наша беседа с вице-президентом Национального комитета ИКОМОС России, заместителем директора Института международных отношений КФУ по научной деятельности, заведующим кафедрой всемирного культурного наследия КФУ Рафаэлем Валеевым.

У каждого памятника должен быть паспорт

— Рафаэль Миргасимович, когда началось серьезное изучение историко-культурного наследия Татарстана?

— Подготовка к 1000-летию Казани послужила огромным стимулом для развития археологических исследований. Но на самом деле эта работа началась раньше — в середине 50-х годов прошлого столетия. Тогда было выявлено более 5 тысяч памятников археологии от эпохи среднего палеолита до позднего средневековья. В 90-е годы было выявлено еще 2,5 тысячи памятников архитектуры, истории и градостроительства. То есть на сегодня на территории Татарстана выявлено примерно 7,5 тысячи памятников, принадлежащих культуре разных народов. Это огромное наследие.

Большим шагом стало принятие в 1990-е годы республиканской программы «Мирас-Наследие». Именно тогда были определены базовые подходы к сохранению культурного наследия.

— В чем заключались эти подходы?

— В первую очередь завершили работу по выявлению и паспортизации памятников культуры, подготовили каталоги и справочники памятников. Это огромная работа: нужно было посетить все районы республики, провести фотофиксацию каждого памятника, экспертизу. В рамках Академии наук РТ и Казанского университета был создан отдел свода памятников истории и культуры РТ.

Кроме того, 25 лет ведется серьезная работа по изучению и сохранению нематериального культурного наследия — фольклора, народных обрядов, традиций. Все эти исследования — мощная научная база для дальнейшего изучения.

Принцип: сначала археологи, потом строители

— Возможны ли еще интересные археологические открытия в Татарстане?

— Конечно, исследовано очень много, но работы продолжаются, и открытия, может быть, и будут. Например, не так давно при строительстве автодороги в Аксубаевском районе было обнаружено кладбище, относящееся к XIII–XIV векам.

Чтобы не утратить археологические находки, должен действовать принцип: сначала археологи, только потом строители. То есть археологи должны первые исследовать участок.

Мы знаем много примеров, когда в зоне строительства находили старинные кладбища или какие-то археологические артефакты. Но строительные работы не прекращались, поэтому многое было утеряно. Хотя были и другие примеры. При разработке Куйбышевского водохранилища на уровне Академии наук СССР была создана специальная Куйбышевская археологическая экспедиция. Археологи под руководством Альфреда Хасановича Халикова предварительно провели исследовательские работы на территориях, попадающих под затопление. Благодаря этому были совершены открытия мирового уровня.

Этот опыт казанских исследователей использовали специалисты Урала, Сибири, Украины. Но лишь в 2000-е годы на законодательном уровне была введена государственная историко-культурная экспертиза.

— Наверняка за последние годы появились новые методы исследования археологических памятников?

— Исследование культурного исторического слоя с помощью неразрушающих методов — важный шаг в развитии археологии. Например, в комплексных междисциплинарных исследованиях археологического наследия Болгара и Свияжска были использованы аэрокосмическое дистанционное зондирование земли, геофизические, химико-технологические, антропогенетические, архезоологические, геоинформационные и другие современные методы. Это позволило узнать много новой информации и вывести на новую ступень процесс музеефикации археологических памятников.

Требования ЮНЕСКО становятся жестче

— Интересно, как шла работа по включению татарстанских объектов в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО?

— Когда СССР ратифицировал Конвенцию ЮНЕСКО 1972 года «Об охране Всемирного культурного и природного наследия», в Список Всемирного наследия были включены Московский кремль, исторический центр Санкт-Петербурга и Кижи. В 1988 году мы начали работу по включению в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО Казанского кремля, Болгара и Свияжска. Кремль был включен в список в 2000 году, Болгар — в 2014 году, в 2017 году — Успенский собор и монастырь Свияжска.

Включение в список ЮНЕСКО — сложный процесс. Конкуренция большая. Раньше от страны можно было представить по три-четыре объекта. Потом два: один природный и один культурный. Сейчас — только один. И требования к объектам становятся жестче. Всего один пример. Мы подготовили один том научных исследований о Казанском кремле. О Болгаре было уже три тома. О Свияжске — шесть томов. Это на самом деле огромный шаг в развитии науки.

— Что дает включение в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО?

— Это престиж. Это ответственность за сохранение исторического памятника. Это имидж, повышение туристической привлекательности региона. Например, в советские годы Казанский кремль посещали чуть более тысячи человек в год, сейчас — почти 3 миллиона туристов из разных стран мира.

Работа с ЮНЕСКО продолжается

— Планируется ли включение в Список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО других объектов из Татарстана?

— Готовятся документы на номинирование в список комплекса построек астрономической обсерватории Казанского университета. Научных памятников в списке объектов от России не представлено ни одного, и это повышает шансы нашей обсерватории на включение.

Мы готовили документацию на включение в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО Сабантуя. Специалисты ЮНЕСКО высоко оценили нашу работу. Но есть одна проблема. Россия до настоящего времени не ратифицировала Конвенцию ЮНЕСКО 2003 года по охране нематериального культурного наследия.

Кстати, в 2017 году Госсовет РТ принял закон «О нематериальном культурном наследии РТ». Татарстан — один из немногих регионов, где есть подобный закон.

— Какая работа еще предстоит?

— Мы вышли на новую тему, которая раньше никогда не затрагивалась, — сохранение не просто отдельных памятников, а исторической среды в целом. По инициативе помощника Президента РТ Олеси Балтусовой разработана комплексная концепция устойчивого развития исторического поселения Казани. Цель проекта — сохранить не только отдельные архитектурные памятники, дома, но историческую среду, ауру Казани. Ни один город России не имеет такой концепции, и не случайно этот проект стал обладателем Гран-при фестиваля «Архнаследие», который состоялся осенью прошлого года в Санкт-Петербурге.