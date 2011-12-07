С начала 2021 года вступили в силу новые правила охраны труда в сельском хозяйстве

С начала 2021 года в силу вступили новые правила охраны труда в сельском хозяйстве, сообщает пресс-служба минсельхоза РТ.

«В правилах содержатся требования к безопасности труда персонала при выполнении сельхозработ, в отношении производственных помещений и рабочих мест, технологических процессов в АПК, а также требования при перевозке сырья, материалов, готовых продуктов и отходов», — уточняется в сообщении.

Новые правила заменяют регламент 2016 года. В них содержатся четкие инструкции того, как действовать в определенных ситуациях. Так, теперь работникам теплиц и парников запрещено ходить в домашней обуви на мягкой подошве. Есть даже инструкция того, с какой сторону нужно находиться работнику при доении животных.

В новых правилах оговорены механизмы достижения нужного уровня безопасности работников сферы АПК, учитываются принцип «регулярной гильотины» и внедрение риск-ориентированного подхода.

Новым правилам обязаны подчиняться более 1800 организаций АПК РТ, в которых работают около 60,5 тыс. человек.