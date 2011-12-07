Сайты редакций, входящих в АО «Татмедиа», в 2020 году посетили свыше 138 млн человек

Свыше 138 млн человек посетили сайты редакций, входящих в АО «Татмедиа». Рост читателей в 2020 году составил 36%, пишет ИА «Татар-информ».

Как отметил гендиректор холдинга Шамиль Садыков, во многом такой показатель объясняется повышением качества контента. Он сообщил, что еще год назад в компании запустили медиашколу АО «Татмедиа», в которой занимаются обучением персонала по повышению уровня написания текстов и выстраиванию взаимоотношения с читателями в социальных сетях. Такая работа увеличила рост подписчиков на 25%. По его словам, на данный момент у «Татмедиа» 350 официальных аккаунтов и сообществ в социальных сетях, которые объединяют 2,5 млн подписчиков.

Глава медиахолдинга добавил, что в активность в данных группах также повысилась и благодаря специальному обучению для СММ-специалистов и вебредакторов. Число комментариев и отметок «мне нравится» в прошедшем году в них выросло на 17%.