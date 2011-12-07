Шамиль Садыков: ТikТok — это инвестиции в будущее

Гендиректор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков сообщил об инвестировании медиахолдинга в создание новых медиа в социальных сетях.

В интервью Садыков рассказал, что 70% ресурсов планируется направлять на создание новых медиа, в том числе на развитие проектов в Telegram и ТikТок. Поскольку молодежь предпочитает именно эти платформы, обеспечение роста в них является для «Татмедиа» ключевой задачей.

Руководитель отметил, что несмотря на то, что многие считают ТikТок «детской шалостью», он уже обогнал Instagram по объему времени, которые пользователи тратят на потребление контента. А потому, по его мнению, аудитория будет только расти, а качество контента будет повышаться.

Приведя статистику Садыков также отметил, что «ТikТok — это инвестиции в будущее», поскольку при 14 тыс. подписчиков некоторые видеоролики набрали уже больше миллиона просмотров.

«Если 5 лет назад основной соцсетью была „ВКонтакте“, то сейчас интерес аудитории перешел к Instagram, со временем придет очередь ТikТok. Наши дети не смотрят телевизор, не читают газет и не слушают радио, они узнают новости из соцсетей и мессенджеров. Увлечь их традиционными СМИ невозможно, и это является самым главным вызовом для „Татмедиа“», — процитировало собеседника ИА «Татар-информ».