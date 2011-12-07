СНИЛС теперь можно оформлять дистанционно

Управляющий ОПФР по РТ Эдуард Вафин доложил, как осуществлялась работа республиканских отделений на фоне пандемии коронавируса в прошедшем году.

На расширенном заседании координационного совета по итогам работы за 2020 год спикер отметил, что трудности не помешали ОПФР осуществлять свои функции. Напротив, коронавирусная пандемия ускорила переход на проактивные виды услуг.

Вафин должил, что ныне татарстанцам стало доступно дистанционное назначение пенсии и пособия, а также оформление СНИЛСа и маткапитала.

За прошлый год в электронной форме отделениями ПФР в республике было оказано 402 тыс. услуг, где всего было указано 523 тыс. услуг.