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Татарстанские пенсионеры остаются лидерами ежегодного всероссийского конкурса «Спасибо интернету!»

Пятый год подряд Татарстан признается самым активным участником ежегодного всероссийского конкурса среди пенсионеров «Спасибо интернету!»

Также татарстанские пенсионеры приняли участие в X чемпионате России по компьютерному многоборью, который в прошлом году впервые прошел в формате онлайн, и показали достойные результаты. Но чтобы выйти на более высокий уровень социализации пенсионеров, необходимо расширять технические возможности Университета третьего возраста. Об этом рассказала Председатель Регионального Отделения общероссийской организации «Союз пенсионеров России» Любовь Мишина в своем выступлении на коллегии Отделения Пенсионного фонда РФ по РТ, которая состоялась в Казани.

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