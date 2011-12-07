Вафин: Средний размер пенсии по старости в 2020 году в РТ составил 15 497 рублей

Сегодня в рамках заседания по итогам работы прошедшего года управляющий ОПФР по РТ Эдуард Вафин доложил, что средний размер пенсии по старости в 2020 году с учетом проведенных индексаций в Татарстане составил 15 497 рублей.

По словам Вафина, в августе была проведена «беззаявительная корректировка страховых пенсий 270,9 тыс. работающих пенсионеров на основании сведений о сумме страховых взносов, поступивших в бюджет ПФР».

О назначении пенсий в минувшем году в территориальных отделениях вынесли более 42 тыс. решений. В полном объеме пенсии были выплачены 1 млн 136 тыс. татарстанцам. А страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексировали на 6,6%. Это превысило уровень инфляции по итогам 2019 года более чем в два раза.