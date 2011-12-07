Все ветераны войны получили выплаты к юбилею Великой Победы

Управляющий Отделением Пенсионного фонда РФ по РТ Эдуард Вафин напомнил, что размер выплаты инвалидам и участникам войны, вдовам таких ветеранов, несовершеннолетним узникам концлагерей составил 75 тысяч рублей, а труженикам тыла — 50 тысяч рублей.

Инвалиды и участники войны через Пенсионный фонд получили ежегодную выплату по 10 тысяч рублей.

Всего к юбилею Великой Победы в беззаявительном порядке общая сумма выплат ветеранам составила 1,8 миллиарда рублей.