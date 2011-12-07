За новогодние праздники в РКБ обратились 33 татарстанца после катания на коньках и «ватрушках»

За новогодние праздники в РКБ обратились 33 татарстанца после катания на коньках, лыжах и «ватрушках», сообщает пресс-служба больницы.

«Статистика примерно одинаковая каждый год, но по сравнению с прошлым годом пострадавших больше. Все дело в погодных условиях — в 2020 году зима была теплая и сырая, особо и кататься было негде. В этом году погода располагает, поэтому в эти праздники травмированных больше», — пояснили в РКБ.

Чаще всего татарстанцам диагностировали растяжения, вывихи и переломы рук и ног.

Всего с 31 декабря ао 11 января в РКБ обратились 17 человек после катания на коньках, 13 — после катания на горках, трое — после катания на горнолыжных трассах.