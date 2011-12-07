В Татарстане построят дороги к 22 сельским населенным пунктам

В этом году в Татарстане будут построены дороги к 22 населенным пунктам, в том числе 11 из них – за счет федеральных субсидий на сумму более полумиллиарда рублей. Об этом сообщил сегодня министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Ленар Сафин на заседании коллегии ведомства.По словам докладчика, в Татарстане насчитывается более 3 тыс. сельских населенных пунктов. Из них 536 не имеют дорог с твердым покрытием, что составляет 17% от общего количества.«Важное направление – создание сети, соединяющей села дорогами с твердым покрытием. В текущем году деньги на эту работу запланированы, будем держать на контроле. Понятно, что за один год мы не решим все вопросы, но регулярное включение населенных пунктов в программу дорожных работ позволит решить вопрос», – отметил Премьер-министр РТ Алексей Песошин.Помощник Президента России Игорь Левитин добавил, что необходимо «больше внимания уделить жителям населенных пунктов». «Плюс необходимо обеспечить их хорошим общественным транспортом», – заметил он.Министр транспорта России Евгений Дитрих поблагодарил Татарстан за внимание к проблеме сельских дорог. «В 2018 году из бюджета республики было направлено и практически полностью использовано порядка 600 млн рублей для сельских автодорог. В этом году планируется направить около 500 млн рублей», – подчеркнул он.В Татарстане в 2018 году соединены дорогами с твердым покрытием 28 населенных пунктов протяженностью 69 км. Это позволило обеспечить транспортную доступность для более чем 2,5 тыс. жителей республики.