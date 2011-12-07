Экс-главу отдела полиции «Восход» осудили за избиение задержанного

Экс-главу отдела полиции «Восход» 38-летнего Ильдара Вафина осудили за избиение задержанного, сообщает ИА «Татар-информ».

По информации следствия, в марте прошлого года Вафин избил 30-летнего Альмира Шаяхметова в туалете отдела полиции. Он несколько раз ударил потерпевшего по лицу, а затем плюнул в него. Шаяхметов записал все происходящее на диктофон и выложил запись в сеть.

Конфликт между Вафиным и Шаяхметовым также слышали другие задержанные и полицейские.

«Во время допроса я услышал крики, брань, звуки ударов и шлепков. Сотрудники полиции, допрашивающие его, сказали: „Опять Вафин напился или с женой поругался. Сейчас опять начнется“. Крики были еще около пяти минут, а затем прекратились», — рассказал один из свидетелей — задержанный, которого допрашивали в соседней комнате.

Несмотря на то, что Шаяхметов заявил на старте процесса, что оговорил Вафина, и экс-полицейский на самом деле хлопал в ладоши и плюнул в сторону, суд признал Вафина виновным.

Слова родственников Вафина о том, что он бьет в ладоши, когда злится, судья посчитал ложными. Тем более, что экспертиза записи подтвердила отсутствие следов монтажа и принадлежность голоса Вафину.

Экс-полицейскому назначили три года условно и лишили его права занимать должности в правоохранительных органах на два года.

До вступления приговора в силу Вафин находится под подпиской о невыезде.