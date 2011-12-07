Фаттахов предложил активистам озвучить свои предложения, касающиеся выстраивания работы органов власти с молодежью

Глава Минмолодежи РТ Дамир Фаттахов совместно с представителями Молодежного парламента РТ провели встречу, на которой обсудили отсутствие мест в общежитиях, выход молодежи на несанкционированные митинги и работу стражей порядка на этих акциях.

Министр отметил, что собравшиеся участники дискуссии представляют огромную ценность, поскольку те небезразличны к происходящему. По его мнению, «намного хуже, когда молодые люди совсем ничем не интересуются и их нужно тормошить». А потому предложил активистам озвучить свои предложения, касающиеся выстраивания работы органов власти с молодежью.

Одной из первых тем диалога стали несанкционированные митинги и участие в них молодежи. Большинство претензий пришедших на встречу было связано с действиями стражей порядка на акциях в конце января. Посему было принято решение об организации встречи молодежи с представителями МВД по РТ и ряда других силовых ведомств.

Также на встрече проговорили о проблеме заселения студентов в общежития. «Ректоры вузов тоже говорят о том, что нужны новые общежития и необходимо ремонтировать старые», — поделился министр. Фаттахов признал, что она действительно остается крайне актуальной, поскольку вопрос, который «связан с ресурсами», подняли недостаточно остро. Поэтому с ним будут работать. А если у активистов есть конкретные примеры недобросовестного отношения вузов к студентам, то он готов провести отдельную встречу, чтобы разрешить ситуацию.

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, как Фаттахов поднял вопрос о безопасности подростков в интернете и провел дискуссионную сессию «Кризис общественно-политических институтов». На ней он подчеркнул важность и значимость возможности высказывания своего мнения молодыми ребятами.