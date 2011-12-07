«КВ» - 30 лет: листаем подшивку

2001 год

К своему 10-летию «КВ» провели необычную акцию «Каждой звезде - по физиономии!». VIP-персонам, ставшим героями наших публикаций, вручали дружеские шаржи, сделанные художником газеты Вячеславом Бибишевым. Первым, кто получил необычный подарок, стал лидер «Машины времени» Андрей Макаревич.

15 марта вышел номер, посвященный юбилею «КВ». Открылся он поздравлением мэра Казани Камиля Исхакова. Из фоторепортажа Фарита Муратова читатели узнали, как проходит обычный рабочий день в редакции.

Год ознаменовался несколькими яркими победами «КВ». В республиканском конкурсе «Хрустальное перо» газета стала обладателем сразу двух наград.

В номинации «Лучшая публикация года» победителем стала главный редактор «КВ» Венера Якупова за серию материалов «100 историй о суверенитете». Приза за особые заслуги в журналистике в номинации «Почет и уважение» удостоен редактор отдела культуры «КВ» Рафаэль Мустафин.

А на фестивале «Вся Россия - 2001», прошедшем в Санкт-Петербурге, «КВ» стали лауреатом в номинации «Освещение проблем национальной культуры и духовного возрождения» («КВ» от 5 июня).

Актуальной проблеме изучения татарского языка посвящено несколько серьезных аналитических материалов, например, «Татарский от Литвинова или Фи, как это грубо - «мама мыла раму...» и интервью с начальником отдела по развитию языков народов РТ Кабинета министров РТ Кимом Миннуллиным «Татары будут писать... PO-NOVOMU!».

Из важных городских событий. «В Казань прибыли 100 новых автобусов и 15 троллейбусов» («КВ» от 7 марта). «После реконструкции открылась Ленинская дамба» («КВ» от 30 августа). Историческим можно назвать репортаж «Прокатились на метро до «Площади Тукая»!» («КВ» от 4 сентября). Журналисты проехали в вагончике от строящейся станции «Суконная слобода» до «Площади Тукая».

Летом в водоемах Казани был обнаружен возбудитель холеры. Ситуация сложилась тревожная, ее отразили в материалах «Холера. Но карантина не будет» («КВ» от 1 августа) и «Уберечься от холеры в наших силах!» («КВ» от 3 августа).

А теперь о спорте. В Казани состоялся уникальный шахматный матч «Татарстан - Европа». Для участия в нем в наш город приехали многократные чемпионы мира Анатолий Карпов, Майя Чибурданидзе, вице-чемпион мира Виктор Корчной, другие титулованные шахматисты. Об этом «КВ» рассказали 15 августа.